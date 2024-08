Guerre en Ukraine : Moscou condamne deux Ukrainiens pour terrorisme et espionnage

Des tribunaux en Russie et dans les territoires qu'elle occupe en Ukraine ont condamné, jeudi 8 août, à de longues peines de prison deux Ukrainiens pour terrorisme et espionnage au profit de Kiev. Dans une première affaire, un tribunal du sud de la Russie a prononcé une peine de douze ans de prison à l'encontre de Tetiana Klioutchko, jugée coupable de participation à un groupe terroriste et de tentative d'acte terroriste. Selon l'accusation de la région de Rostov, Tetiana Klioutchko avait rejoint un groupe clandestin en 2023 et s'était dite prête à "participer à la préparation et à l'exécution d'un acte terroriste dans la région de Zaporijjia".

Toujours selon l'accusation, elle a, sur instruction des services secrets ukrainiens, déposé un engin explosif dans une boîte aux lettres d'un appartement à Energodar, ville proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia, aujourd'hui contrôlée par les Russes. L'engin explosif avait été découvert par des voisins, selon les procureurs.

Dans une autre affaire, la Cour suprême dans la région de Lougansk, presque complètement sous contrôle russe, a condamné un Ukrainien à treize ans de prison pour espionnage. Iouriï Galetsky était accusé d'avoir fourni des informations sur les mouvements de troupes russes dans la région de Kharkiv dès 2022 et de les avoir communiquées aux services ukrainiens.