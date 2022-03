Guerre en Ukraine : Matteo Salvini rattrapé par son passé pro-Poutine lors de sa visite en Pologne

Fiasco pour Matteo Salvini. En visite dans la ville polonaise de Przemysl pour aider les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, mardi 8 mars, le leader souverainiste italien a été pris à partie par le maire. Ce dernier lui a reproché son passé de supporter du président russe, Vladimir Poutine.

"Nous voulons dire notre profonde estime pour toutes les organisations italiennes, toutes les entreprises d'Italie qui nous soutiennent", a d'abord déclaré l'édile. Avant de poursuivre : "En même temps, nous avons une remarque personnelle à l'adresse du sénateur Salvini. J'ai ici un cadeau pour vous". Il a alors brandi un T-shirt floqué représentant le visage de Vladimir Poutine et sur lequel on pouvait lire inscrit en russe : "Armée de Poutine".

(Per quelli che “ma è vero?”)



Ricevo questo video e pubblico #Bakun, sindaco di Przemysl:



“#Salvini io non al ricevo. Venga con me al confine a condannare #Putin” #UkraineRussianWar pic.twitter.com/it42BQaKPH — Simone Alliva (@SimoneAlliva) March 8, 2022

Présent pour aider les réfugiés

Ce T-shirt est le même que celui endossé par Matteo Salvini, le pouce levé, sur une photo prise en 2014 sur la Place rouge et publiée sur les réseaux sociaux. "Nous voudrions aller avec vous à la frontière et dans un centre d'accueil de réfugiés pour voir ce que votre ami Poutine a fait, ce que la personne que vous décrivez comme votre ami a fait à ces gens, qui franchissent la frontière au nombre de 50 000 par jour", lui a asséné le maire. Il l'a ensuite invité à aller voir ces réfugiés avec lui "à condition qu'il porte ce T-shirt". Matteo Salvini s'est alors éclipsé en lançant "désolé, désolé... On aide les réfugiés", alors qu'il était invectivé par un journaliste italien.

Matteo Salvini s'est attiré des critiques depuis le début de l'offensive russe, en raison de son admiration ouvertement assumée pendant des années pour le président russe. "Des hommes comme [Vladimir Poutine], qui ont à cœur l'intérêt de leurs propres citoyens, il en faudrait des dizaines" en Italie, avait-il ainsi estimé. Le chef du Kremlin lui-même s'est exprimé dans des termes amicaux à son propos : "Salvini a une attitude chaleureuse envers notre pays, il connaît bien la réalité russe", avait-il confié en 2019.