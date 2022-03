Guerre en Ukraine : Marioupol, Odessa, des villes ciblées par les troupes russes

Les troupes russes tentent de prendre le contrôle de certaines villes en Ukraine comme Marioupol ou Odessa. Sur le plateau du 23 heures de franceinfo, Alexandre Jubelin, historien et producteur du Collimateur, podcast d’analyse militaire et stratégique, et André Filler, professeur à l’Institut français de géopolitique Université Paris 8, analysent la stratégie russe.

En Ukraine, la résistance s’organise, mais les troupes russes continuent leur avancée. Elles tentent notamment de prendre la ville de Marioupol. Elle est très importante car "cela permettrait de faire ce qu’on appelle parfois le pont terrestre entre la Crimée et la Russie. Après il faut voir combien de temps la ville peut tenir et ainsi fixer les forces russes, et ensuite les empêcher donc repousser le plus longtemps possible leur remontée vers le nord et vers l’ouest. Il faut voir combien de temps ça va tenir et à quel prix aussi les Russes vont prendre cette ville", décrypte Alexandre Jubelin, historien et producteur du Collimateur, podcast d’analyse militaire et stratégique, invité sur le plateau du 23 heures de franceinfo samedi 5 mars.

Odessa, une ville convoitée par les Russes

La ville d’Odessa pourrait également jouer un rôle stratégique dans ce conflit si elle est prise par les Russes. "Prendre une ville, c’est une chose. Garder une ville, c’est toute autre chose. On constate aujourd’hui que Vladimir Poutine et ses généraux n’ont certainement pas pensé à l’après-guerre si je peux dire ou en tout cas, ont envisagé cet après-guerre comme de manière totalement différente que ce qui se présente sur le terrain", analyse André Filler, professeur à l’Institut français de géopolitique Université Paris 8.