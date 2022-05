Guerre en Ukraine : l’Union européenne envisage un embargo sur le pétrole russe

Après le charbon, l’Europe s’attaque au pétrole russe mercredi 4 mai. À Bruxelles (Belgique), Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a fait une annonce forte. "Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d’ici à la fin de l’année", déclare-t-elle. Cet embargo progressif sur le pétrole russe a déjà été rejeté par la Hongrie. L’Union européenne promet une dérogation pour la Hongrie mais aussi la Slovaquie, tous les deux enclavés et dépendants du pétrole russe. Bruxelles explique qu’ils pourront continuer d’acheter à la Russie pendant un certain temps.

Des sanctions contre les banques et oligarques russes ?

L’Ukraine dénonce, elle, les États qui pourraient s’opposer à cet embargo. Le sixième paquet de sanctions cible aussi plusieurs banques et oligarques russes, ainsi que le patriarche Kirill, chef de l’église orthodoxe et soutien de Vladimir Poutine. Si elles sont adoptées, les mesures prévoient que 58 militaires et oligarques russes soient interdits de séjour sur le territoire européen et le gel de leurs avoirs. La décision est attendue d’ici la fin de la semaine.