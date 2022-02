Guerre en Ukraine : l’offensive russe s’élargit

Au soir de cette troisième journée de guerre, samedi 26 février, nous faisons le point sur la situation. Les Russes et Ukrainiens continuent leurs combats violents ce qui a donné lieu à quelques scènes très impressionnantes.

Un automobiliste filme sa route à Kharkiv (Ukraine) quand soudain, il est pris entre des tirs de ce qui semble être des mortiers. Il échappe de peu aux bombardements. Samedi 26 février, des affrontements éclatent partout en pleine ville comme au front est. Au sud du pays également à Melitopol. Les civils ont déserté les rues, ils restent seulement des engins militaires abandonnés.



Les civils, victimes collatérales

Dans une autre région de l’Ukraine, des carcasses de voitures encore fumantes se comptent par dizaine, ce qui témoigne des affrontements intenses. Ces dernières 24 heures, l’offensive russe s’est intensifiée au nord, au sud et à l’est dans les principales villes du pays. Autre champ de bataille, la région de Donetsk où les civils se retrouvent à être des victimes collatérales des frappes militaires. "Il y a eu un bruit et un tremblement, une ou deux sont tombés, je ne m’en suis même pas rendu compte et ça a pris feu", témoigne un rescapé. Kiev annonce le décès de 200 civils tandis que Moscou n’a dévoilé aucun bilan.