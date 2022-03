Guerre en Ukraine : l’invasion russe progresse dans les villes clés du pays

T. Cuny, J. Vitaline, C. Vignal, E. Raffat, @RevelateursFTV, B. Bervas

Mercredi 2 mars, Kiev, la capitale de l’Ukraine, n’a toujours pas été prise d’assaut. La progression vers la capitale semble être à l’arrêt à cause de la résistance des Ukrainiens et de problèmes de logistique côté russe. En revanche, l’offensive russe progresse sur plusieurs autres villes clés.

Le quartier de Zhytomyr (Ukraine), situé à 140 km à l’ouest de Kiev (Ukraine), vient d’être bombardé, mercredi 2 mars. Le maire filme la scène d’apocalypse qui a eu lieu dans la nuit dans un quartier résidentiel. Il y a au moins deux morts et une dizaine de maisons détruites. Au matin, les habitants ne découvrent qu’un champ de ruines. Au nord de Kiev, un soldat russe ouvre le feu en pleine rue. Plus à l’ouest, les habitants se rebellent et invectivent les soldats russes : "Honte à vous !", leur lance la foule.



Une attaque massive à Kiev dans les 24h à 48h

Pourtant, les soldats viennent de lancer un ultimatum aux habitants : soit ils se rendent, soit leur ville sera rasée. "Moi, je suis pour combattre. La décision, nous la prenons ensemble parce que l’artillerie est déjà pointée vers nous", clame alors le maire de la ville. Les Russes contrôleraient déjà le sud du pays, accès stratégique direct à la mer. L’objectif de Moscou est de prendre la capitale ukrainienne. Selon les Américains, les troupes russes auraient des problèmes de logistique, raison pour laquelle ils n’ont pas encore attaqué Kiev. Mais une attaque massive dans les 24 à 48 heures est redoutée.