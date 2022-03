Guerre en Ukraine : l’inexorable avancée de l’armée russe

Au neuvième jour de l’offensive, les troupes russes continuent de progresser sur le territoire ukrainien. Moscou veut prendre le contrôle du littoral, donnant accès à la mer d’Azov. Mais la ville portuaire de Marioupol résiste aux attaques et aux bombes. Plus au nord, la pression reste très forte à Kiev, la capitale.

Un immeuble éventré, tout un quartier résidentiel dévasté. Ce sont des scènes d’apocalypse à Borodyanka, près de Kiev après des bombardements il y a 48 heures. Il est impossible de connaître le nombre de victimes. Dans cette région, les forces russes progressent. Leur objectif : encercler Kiev, la capitale, notamment par l’ouest et l’est. Pour freiner leur avancée, les Ukrainiens ont détruit les ponts d’Irpin et de Stoyanka, qui passent au-dessus de la rivière du même nom. Affrontements aussi à Kharkiv depuis plusieurs jours.



249 civils tués depuis le début de la guerre

"Nous n’avons pas de voiture, on ne peut pas juste sortir et quitter la ville comme on veut", témoigne une habitante de Kharkiv, jointe sur place le vendredi 4 mars. Au sud, Marioupol est entièrement encerclée. Kherson elle, est désormais aux mains de Moscou, c’est la première grande ville conquise par les Russes. Autre prise vendredi, la centrale nucléaire de Zaporijia. Un site hautement stratégique pour le maître du Kremlin. Selon l’ONU, au moins 249 civils ont été tués depuis le début de la guerre.