Guerre en Ukraine : les soldats demandent plus de drones, devenus essentiels dans les combats

Dans la région de Mykolaïv (Ukraine), les drones sont les yeux et le bras armé des soldats ukrainiens. Ils permettent de reconnaître un territoire et d'orienter les attaques. Un groupe de soldats s'entraîne à les manipuler. Au-delà des drones d'observation, que l'on peut trouver dans le commerce, d'autres sont de véritables armes létales. Équipés de missiles, ils peuvent détruire des cibles stratégiques.



Une arme essentielle

Sur une vidéo, un drone ukrainien largue des explosifs sur un blindé russe, réduit à néant. Une arme qui devient essentielle dans les affrontements à l'est de l'Ukraine. "Maintenant, le problème dans la région de Mykolaïv et Kherson est que l'on a besoin de drones plus puissants, de vrais drones militaires, car il faut protéger les zones civiles et nous n'avons pas assez de drones pour assurer la reconnaissance et le ciblage de l'artillerie", témoigne Hohol, soldat ukrainien. Déjà équipé en drones par les Etats-Unis et le Royaume-Uni notamment, l'Ukraine demande plus de moyens.