Guerre en Ukraine : les Russes sont-ils en train d'abandonner Kherson ?

FRANCE 2

Une guerre dans la guerre en Ukraine. Celle de l'électricité et de l’eau. Moscou (Russie) cible ces infrastructures. Samedi 5 novembre au soir, ce sont plus de 4 millions d'habitants de Kiev (Ukraine) qui se sont retrouvés dans le noir. Autre secteur ciblé, au sud de la ville de Kherson (Ukraine), toujours occupée par l'armée russe, malgré la pression des troupes ukrainiennes. "C’est une ville stratégique et symbolique. Il s’agit de la seule métropole d'envergure prise par les Russes depuis le début de cette guerre. Si les Ukrainiens reprenaient cette ville, ce serait un nouveau tournant. Alors, pour l'instant, les forces ukrainiennes sur le front le plus proche de personnes sont encore à 25 kilomètres de cette ville et selon les commandants avec qui nous parlons ces derniers jours ses forces ukrainienne avancent mais doucement, 500 mètres par jour en moyenne", explique Maryse Burgot, en direct de Kryvyï Rih (Ukraine).

"C'est une ruse"

Ne pas dire où ils sont, ne pas donner le nom de leur brigade. Sur le front de Kherson, des artilleurs acceptent la présence de France Télévisions à ces seules conditions. Huit mois qu'il combattent dans des canaux gorgés de munitions. Huit mois à tenter de reprendre la ville de Kherson aux Russes. Alors le scénario selon lequel leurs ennemis seraient en train d'abandonner cette ville sans combattre, ils n'y croient pas.

Les forces du Kremlin sont-elles en train de quitter Kherson ? Des photos montrent des bateaux coulés ou brûlés par les Russes. Il s'agirait d'empêcher les Ukrainiens de les poursuivre. Fausses informations selon les soldats que nous suivons, propagande disent-ils, propagée par leurs ennemis : "C’est une ruse, c'est un piège. Ils font seulement semblant de partir." Le commandant parle de l’âpreté des combats et des lourdes pertes plutôt que d'un supposé retrait des Russes. Il confirme que ses troupes gagnent du terrain dans ces plaines de la région de Kherson, mais très lentement.