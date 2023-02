Guerre en Ukraine : les relations russo-américaines semblent avoir atteint un point de non-retour

En direct de Moscou, mercredi 22 février, le journaliste Luc Lacroix explique que les discours de Joe Biden et de Vladimir Poutine de la veille ont marqué la "cristallisation d'une opposition frontale" entre les États-Unis et la Russie.

Après les discours de Joe Biden et de Vladimir Poutine le mardi 21 février, les relations entre la Russie et les États-Unis semblent avoir atteint un point de non-retour. Le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou (Russie) mercredi, explique que "ce qu'on a vu hier, c'est la cristallisation d'une opposition frontale entre ce que Joe Biden définirait comme le monde libre, et ce que Vladimir Poutine définit comme le monde russe".



Une opposition "à tous les niveaux" selon les Russes

"Ça fait longtemps que Vladimir Poutine théorise cette opposition à tous les niveaux. Idéologiquement, il dénonce un Occident décadent, il parle de menace existentielle pour la Russie et il revendique une zone d'influence quand il dit qu'il ne veut pas de l'Otan à sa porte. Ce qui se joue en Ukraine, au-delà de l'avenir de ce pays, c'est donc la frontière entre ces deux mondes", poursuit Luc Lacroix. "On ne peut pas vraiment parler de retour de la guerre froide car en 30 ans, le monde a bien changé. Il est beaucoup plus interconnecté et une nouvelle puissance, la Chine, a émergé", conclut-il.