Les référendums pour le rattachement de quatre régions de l’est de l’Ukraine à la Russie ont commencé, vendredi 23 septembre. Les votes ne sont pas secrets et le résultat ne fait pas de doute, au grand dam des Occidentaux.

Urne à la main, des institutrices font du porte-à-porte chez les habitants de Donetsk. Ils préviennent les locaux qu'ils sont là pour le référendum, qui doit déterminer si cette région de l’est de l’Ukraine doit être rattachée à la Russie. Le vote à domicile est réalisé pour la sécurité des électeurs, a affirmé Moscou. Les électeurs doivent répondre à une question : êtes-vous pour l’entrée dans la fédération de Russie ?

Pas d’enveloppes pour les bulletins

Le vote n’est pas secret. En effet, les bulletins ne sont pas glissés dans des enveloppes. Les référendums sont organisés dans les deux régions du Donbass, conquises il y a huit ans, ainsi que dans les régions de Zaporijia et Kherson. Des bureaux de vote ont été improvisé, comme à Marioupol.

À Donetsk, alors que résonnent les bombardements, c’est parfois sans illusion que les gens votent. "Je pense que nous n’avons plus d’autres choix, il faut que tout ça se termine", explique une femme. Organisé dans la précipitation et sans observateurs indépendants, le résultat ne fait guère de doutes. L’Ukraine et les Occidentaux qualifient ce scrutin de simulacre.