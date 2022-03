Guerre en Ukraine : les premiers pas à l'école française de jeunes réfugiés

Olena Semchyshy et ses enfants sont arrivés en France depuis plus de deux semaines. Ils sont hébergés par un couple de retraités. Chaque journée débute par des nouvelles des proches, restés à Lviv (Ukraine). Alors que le séjour en France se prolonge, les pensées sont toujours tournées vers leur pays. "On est très choqués, parce que chaque jour, on voit de nouvelles horreurs… C'est la folie", confie Olena.

Communiquer grâce à une application de traduction

Depuis quelques jours, les enfants vont à l'école de la commune. Ils ont été répartis dans trois classes, en fonction de leur âge et de leur niveau. "C'est bien pour les enfants, parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent jouer, ils peuvent apprendre beaucoup de choses", se réjouit leur maman. Les maîtresses utilisent une application de traduction pour communiquer. Aidée par des camarades et son enseignante, la fille d'Olena, 11 ans, a déjà fait quelques progrès en français. Dans la récréation, les jeux font tomber les dernières barrières.