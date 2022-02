Guerre en Ukraine : les Occidentaux annoncent l’envoi de matériel militaire

Deux semaines avant l’invasion russe en Ukraine, un avion-cargo américain a déchargé des palettes entières d’armes et de munitions à l’aéroport de Kiev. Les Etats-Unis ont été les premiers à livrer du matériel pour aider l’Ukraine. Samedi 26 février, Washington a annoncé 310 millions d’euros supplémentaires de fournitures militaires. La France a embrayé le pas, Emmanuel Macron a tenu un nouveau conseil de défense et a annoncé l’envoi de matériel défensifs et de soutien aux forces ukrainiennes. "Ce sont probablement des armes d’infanteries. Quoiqu’il arrive, ce sont des armements légers ou bien des armes de soutien, par exemple des moyens de transmission ou des moyens de dépannage", assure le Général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC.



Le problème de l’acheminement en Ukraine

L’Allemagne a rompu avec sa politique traditionnelle de refus d’exporter des armes létales en zone de conflit. Le chancelier a annoncé l’envoi de 1 000 lance-roquettes, des blindés et du carburant. La Belgique enverra des mitrailleuses, les Pays-Bas, 200 missiles anti-aériens, des fusils, des casques ou encore la République Tchèque avec des obus, des pistolets, fusils d’assaut et fusils mitrailleurs. Quant à la Pologne, elle fournira des munitions. Reste à les acheminer, car cela est impossible par les airs ou par la mer, contrôlés par les Russes. Compliquer aussi pour Occidentaux de les transporter par la route, encombrée. Les armes pourraient être livrées dans les pays limitrophes, charge aux Ukrainiens de venir les récupérer.