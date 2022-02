Guerre en Ukraine : les habitants face aux bombardements

Des milliers d’habitants de Kiev, la capitale ukrainienne, tentent de quitter la ville ce qui provoque de nombreux embouteillages. Les gares et les trains sont également pris d’assaut. La population se réfugie dans le métro pour se mettre à l’abri des bombardements.

Les sirènes d’alerte résonnent dans le centre-ville de Kiev, capitale de l’Ukraine, dans la matinée du 24 février. Le pays vient d’entrer en guerre. Très vite, certains se précipitent dans leur voiture pour quitter la capitale. Un exode massif qui provoque des kilomètres de bouchons. Les gares sont bondées, l’angoisse gagne la ville. "Nous avons entendu des explosions, puis les sirènes se sont déclenchées. On ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire, mais c’est très inquiétant", confie une femme.



Se réfugier dans le métro

"L’espoir, c’est le métro car c’est un abri où on sera en sécurité", déclare une autre femme. Les couloirs du métro sont effectivement bondés. Une famille est venue y trouver refuge avec leurs deux enfants et quelques valises. Dans la rue, sous une tente rouge, le parti ultra nationaliste ukrainien essaye de recruter des volontaires pour partir au front. Devant les magasins et les pharmacies, les habitants font des réserves.