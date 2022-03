Guerre en Ukraine : les habitants de Kiev tentent de mener un semblant de vie normale

Dans la capitale ukrainienne de Kiev, les habitants tentent de continuer à vivre normalement, alors que la guerre fait rage dans le pays. Les journalistes du 20 Heures ont partagé leur quotidien, et en font part vendredi 11 mars.

À Kiev (Ukraine), il fait -8°C vendredi 11 mars, et c'est dans la patience que commence la journée. Des habitants attendent depuis une demi-heure devant un supermarché. À l'intérieur, de nombreux rayons sont vides ou très clairsemés. Il reste quelques paquets de côtes de porc, du chou ou encore des conserves. On trouve cependant du poisson congelé en quantité. Il n'y a plus aucune livraison pour ce supermarché : les entrepôts autour de Kiev sont dans des zones bombardées.

Kiev, ville fantôme

Avec très peu de passants, Kiev a l'apparence d'une ville endormie. Les boutiques et les restaurants sont fermés. Certaines banques accueillent encore des clients, mais il faut attendre longuement. Dans une église, des Ukrainiens prient à genoux, au bord des larmes. La journée se termine dans la capitale, et les publicités rappellent qu'il y a quinze jours à peine, la vie était encore douce.