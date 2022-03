Guerre en Ukraine : les évacuations de Français souhaitant fuir la guerre s’enchaînent

Des ressortissants français en Ukraine doivent quitter le pays en urgence. Un couple est pris en charge par une équipe de journalistes de France Télévisions pour fuir la capitale Kiev. Le transport est plus sûr dans un véhicule siglé "TV". "Ça sera un soulagement quand on aura le passeport tamponné à la frontière. C’est une zone de guerre, c’est violent", s’alarme Ange, qui voyage avec sa compagne. Ces derniers ont finalement pu monter dans un bus, mais la route s’annonce longue et périlleuse pour rejoindre Paris.



Accompagner les Français

Plus à l’ouest, à Lviv, une Ukrainienne mariée à un Français était venue passer quelques jours auprès de sa famille. Des bus ont été affrétés par l’ambassade de France, qui a été délocalisée à Lviv. "On va les accompagner jusqu’au franchissement de la frontière, c’est quand même très compliqué et de l’autre côté, nous avons des équipes du centre de crise de quai d’Orsay qui les attendent et vont les emmener en France", réagit Etienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine. Il resterait encore 300 Français en Ukraine, l’ambassade garantit qu’elle ne laissera personne derrière elle.