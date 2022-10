DIRECT. Guerre en Ukraine : les évacuations de civils se poursuivent à Kherson

Ce qu'il faut savoir

Les évacuations de civils se poursuivent à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. "Tout le monde peut se rendre sur la rive gauche du Dniepr à tout moment", ont assuré, lundi 24 octobre, les autorités d'occupation locales. Elles avaient appelé samedi les civils à quitter "immédiatement" la ville. Les hommes qui sont toujours sur la rive droite peuvent par ailleurs désormais "rejoindre les unités de défense territoriale". Ces unités militaires ont été créées par décret de Vladimir Poutine, dans le cadre de la loi martiale introduite la semaine dernière dans les territoires ukrainiens annexés. Suivez notre direct.

"Personne ne serait dupe" en cas de "bombe sale" en Ukraine. Dans une déclaration conjointe, les ministres des Affaires étrangères français, britannique et américain, "rejettent les allégations, à l'évidence fausses, de la Russie selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire". Lors d'entretiens téléphoniques avec des pays de l'Otan, Moscou avait accusé l'Ukraine de se préparer à utiliser une "bombe sale". "Personne ne serait dupe d'une tentative d'utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade", ont estimé Paris, Londres et Washington.

"Une paix est possible", déclare Emmanuel Macron. "A un moment, en fonction de l'évolution des choses et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, dans les termes qu'ils auront décidés, la paix se bâtira avec l'autre, qui est l'ennemi d'aujourd'hui, autour d'une table", a déclaré dimanche le président français à l'ouverture d'un sommet pour la paix à Rome.

Plus d'un million de foyers sans électricité. Selon un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko, plus d'un million de foyers ukrainiens sont privés d'électricité, après des frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. Dans le détail, "672 000 abonnés ont été déconnectés dans la région de Khmelnytskyi, 188 400 dans la région de Mikolaïv, 102 000 dans la région de Volyn, 242 000 dans la région de Cherkasy, 174 790 dans la région de Rivne, 61 913 dans la région de Kirovograd et 10 500 dans celle d'Odessa."