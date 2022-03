Guerre en Ukraine : les entreprises françaises impactées

Ce producteur et exportateur de vin de Loire appelle chaque jour son commercial à Kiev. Les nouvelles ne sont pas bonnes. "C’est très difficile à cause des attaques", regrette-t-il. "Tout va être fermé, il n’y aura plus de business avant quelques mois voire plus", s’alarme Isabelle Moreau, responsable international de la Maison Ackerman. L’Ukraine et la Russie représentent 10% de leurs exportations.

Le pire déficit commercial de la France dans son histoire en 2021

En Occitanie, chez un exportateur, ce sont 80 000 bouteilles de vin qui devaient partir vers l’Est. Cette crise tombe au plus mal car la France a enregistré le pire déficit commercial de son histoire en 2021 en raison de la crise sanitaire. Pour accompagner les entreprises, le ministre du commerce a réuni autour de lui les représentants du patronat, ce mardi 1er mars.