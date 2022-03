Guerre en Ukraine : les chars russes s’approchent de Kiev et menacent d’encercler la capitale

Les colonnes de chars russes avancent en direction de Kiev et se rapprochent de plus en plus de la capitale, laissant craindre aux habitants une offensive.

Les forces armées ukrainiennes ont filmé, jeudi 10 mars, une colonne de chars russes avancer vers Kiev, la capitale de l’Ukraine. Mais pris pour cible par les Ukrainiens, les blindés sont toutefois ralentis dans leur progression. "Voilà ce qui arrive quand tu viens en terre ukrainienne", commente un soldat ukrainien devant un char russe en feu.

L’armée russe à 40 kilomètres de Kiev

À Skybyn, à l'est de la capitale, les soldats tiennent encore, tandis que les Russes se trouvent désormais à 40 kilomètres de Kiev. Depuis deux jours, l'hôpital voit les blessés affluer. Un homme alité raconte comment les soldats russes les ont visés, lui et deux de ses amis. L'un d'eux n'a pas survécu. Les civils subissent les bombardements. À Irpin (Ukraine), au moins un millier de personnes ont été évacuées jeudi 10 mars. "On vient de passer quatorze jours dans la cave, sans lumière ni eau, ni chauffage, mais on reviendra, c'est sûr", affirme l'une des habitantes.