Guerre en Ukraine : les alentours de Kiev visés par des bombardements

Pendant la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 mars, des bruits de bombardement ont retenti aux abords de Kiev, la capitale ukrainienne. Le conflit continue de perdurer depuis l’invasion russe il y a huit jours. "La tension monte d’un cran, elle est un peu plus vive chaque jour. Ce matin, ça a commencé à 4h, avec une alerte qui a duré un peu plus d’une heure pour prévenir de raids aériens. J’ai entendu des explosions, plutôt lointaines. Depuis ce matin, à sept ou huit reprises, les sirènes ont retenti, angoissant les populations", a rapporté Dorothée Olliéric.

Un missile russe intercepté

"Mais des gens sont désormais habitués et ne descendent plus dans les abris, a poursuivi la journaliste. En revanche, hier, peu avant 20h, il y a eu une très forte détonation. C’est un missile russe qui est tombé à proximité de la gare de Kiev et tout le monde est allé [s'abriter]. C’était la défense aérienne ukrainienne qui avait détourné ce missile, dont on ne connaît pas l’objectif à l’origine."