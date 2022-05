Guerre en Ukraine : le Donbass sévèrement bombardé

Vendredi 27 mai, les troupes russes accentuent les frappes aériennes dans le Donbass, à l'Est de l’Ukraine. Deux villes sont particulièrement bombardées, Kharkiv et Severodonetsk.

Les bombardements, toujours plus importants, ne cessent pas sur la partie Est de l’Ukraine. Une pluie de feu qui s’accompagne de nombreuses victimes. À Kharkiv (Ukraine) on note neuf morts dans la dernière journée. Pour les habitants, on ne peut compter que sur des abris de fortune, momentanés pendant la durée des frappes. Les blessés augmentent et il est de plus en plus difficile d’emmener les victimes se faire soigner.

Une stratégie offensive des Russes

Les troupes de Vladimir Poutine attaquent de plus belle et continuent leur stratégie offensive sur le Donbass en bombardant des points clés. Vendredi 27 mai, la ville de Lyman (Ukraine) est occupée par les Russes tandis qu’à Severodonetsk, la situation devient très compliquée. Cette cité industrielle subit régulièrement de sévères bombardements. Une seule route reste encore praticable pour joindre les zones libres et celles qui sont occupées. Au nord, la Biélorussie met en place son armée à la frontière avec l’Ukraine.