Guerre en Ukraine : le témoignage d'une journaliste de France Télévisions présente dans un hôtel bombardé à Kharkiv

En Ukraine, un hôtel de la ville de Kharkiv a été visé dans la soirée du mercredi 10 janvier par deux tirs. 13 personnes ont été blessées. La journaliste de France Télévisions Anaïs Hanquet s'y trouvait avec son équipe. Elle témoigne.

Dans la soirée du mercredi 10 janvier, un hôtel de la ville de Kharkiv (Ukraine) a été ciblé par deux tirs, faisant treize blessés. Anaïs Hanquet, une journaliste de France Télévisions, était présente dans cet hôtel avec son équipe au moment des frappes. "On était en train de chercher nos chambres d'hôtels dans les couloirs. On était presque devant nos portes de chambres quand on a entendu un énorme bombardement. On s'est retrouvés au sol. Je ne sais pas si c'est l'effet de l'explosion ou si c'est un réflexe", raconte Anaïs Hanquet depuis Kharkiv.



"On a vraiment eu très peur"

La journaliste indique qu'il y a ensuite eu un second bombardement. "Là, on a vraiment eu très peur", se rappelle-t-elle. "On a senti que ce deuxième bombardement avait touché directement l'hôtel, qu'il était beaucoup plus puissant et qu'il y avait beaucoup plus de dégâts. On a senti l'établissement bouger", précise Anaïs Hanquet. La journaliste ajoute que l'interprète des journalistes de France Télévisions a été blessée au visage. "On a essayé de sortir de l'hôtel par une fenêtre, et c'est là que les pompiers sont arrivés", conclut Anaïs Hanquet, indiquant qu'elle et son équipe ont ensuite passé la nuit dans le métro.