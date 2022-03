Guerre en Ukraine : le sommet européen débute à Versailles le 10 mars

Jeudi 10 mars, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, débute à Versailles (Yvelines), un sommet européen. Il porte sur la stratégie de défense militaire et de l'énergie. En direct depuis le Château de Versailles, le journaliste Guillaume Daret explique ce que pourrait décider les 27.

"A priori, l'Europe ne devrait pas décider d'un embargo sur le gaz russe", rapporte le journaliste Guillaume Daret, en direct du Château de Versailles (Yvelines). En effet, jeudi 10 mars, débute le sommet européen aux enjeux énergétiques pour l'Europe. Les 27 ne peuvent pas décider de se passer du gaz russe, car les situations sont différentes. En France, il représente 17% du gaz consommé, contre 55% en Allemagne.

Une défense européenne commune

"En revanche les 27 vont discuter de la meilleure façon de diminuer le plus rapidement possible notre dépendance à l'égard de la Russie", explique Guillaume Daret. L'Europe souhaiterait réduire de deux tiers les importations dès la fin de cette année. Il serait alors nécessaire de diversifier les approvisionnements et d'accroître d'autres énergies "comme par exemple les énergies renouvelables". Un autre sujet majeur est au cœur du sommet : la défense européenne avec la définition d'une feuille de route commune.