Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni lance son programme d'accueil de réfugiés chez l'habitant

Critiqué pour sa lenteur et le faible nombre de visas accordés, le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a revu sa copie.

Le gouvernement britannique veut faciliter l'accueil des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre. Il a mis en place, lundi 14 mars, un site internet à destination des Britanniques souhaitant les héberger chez eux. Critiqué pour sa lenteur et le faible nombre de visas accordés – 4 000 selon les derniers chiffres – ainsi que la complexité du processus initial, le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson s'attelle ainsi à corriger la trajectoire.

Les personnes décidant d'accueillir chez elles des réfugiés ukrainiens recevront 350 livres (418 euros) par mois et devront s'engager à héberger ces réfugiés pendant au moins six mois. Les réfugiés bénéficiaires, qui auront besoin d'obtenir un visa, pourront quant à eux vivre et travailler au Royaume-Uni jusqu'à trois ans, mais aussi bénéficier des prestations sociales.

Par souci de rapidité, le programme cherchera d'abord à "faciliter les partenariats" avec des réfugiés et des hôtes qui ont déjà des liens, avant de l'étendre "rapidement" notamment grâce aux associations, a expliqué devant le Parlement le secrétaire d'Etat Michael Gove, chargé de ce dossier.