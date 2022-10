Guerre en Ukraine : le président Zelensky réclame un bouclier aérien face au regain des frappes russes

Neuf jours après sa reconquête, la ville de Lyman (Ukraine) est confrontée à de douloureuses et macabres découvertes. Mardi 11 octobre, les médecins légistes ont exhumé 44 corps, dont celui d’un enfant et toute sa famille. L’Ukraine accuse la Russie de s’être livrée à de nombreuses exactions durant les six mois d’occupation de la ville. Certains corps présentent des traces de violence. "Les corps sont identifiés sur la base des premiers signes", explique Pavlo Kyrylenko, le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk.



Une priorité absolue pour l’OTAN

Mardi 11 octobre, les frappes russes ont continué, notamment à Zaporijia (Ukraine). Les dégâts sont considérables et les victimes nombreuses. Par miracle, les trois membres d’une famille ressortent indemnes des décombres d’un immeuble effondré. Les frappes russes s’étant intensifiées, le président Zelensky a demandé un bouclier aérien aux pays du G7 réunis en urgence mardi. Les Américains ont promis un système anti-missiles à l’Ukraine. L’OTAN affirme que la livraison de système de défense aérienne est une priorité absolue.