Guerre en Ukraine : le président Zelensky appelle à évacuer la région de Donetsk, principal théâtre des combats dans l'Est du pays

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi 30 juillet la population à évacuer la région de Donetsk dans l'Est du pays, dont les villes sont la cible de bombardements des forces russes, dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux. "Dans le Donbass, il y a des centaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers d'enfants dans les zones où les combats sont les plus violents. Beaucoup refusent de partir. Mais il faut vraiment le faire."

"Une décision gouvernementale a été prise sur l'évacuation obligatoire de la région de Donetsk", affirme le président ukrainien. "S'il vous plaît, évacuez", a-t-il ajouté. "A ce stade de la guerre, la terreur est la principale arme de la Russie". D'où la décision gouvernementale d'évacuer cette zone : "Nous ne sommes pas la Russie précisément parce que chaque vie est importante pour nous. Et nous utiliserons toutes les opportunités disponibles pour sauver autant de vies que possible et pour limiter autant que possible la terreur russe."

Selon la vice-première ministre ukrainien Iryna Vereshchuk, citée par le média public Suspilne, cette mesure sera effective avant la saison de chauffe (comprenez, l'automne, quand les températures descendent). Elle avait motivé cette décision, dans des déclarations à la télévision, par la destruction des réseaux de gaz et l'absence de chauffage l'hiver prochain dans la région.

Mandatory evacuation of the population is planned in the #Donetsk region before the heating season. People will have an opportunity to refuse to leave, confirming that they understand the consequences of their decision, Deputy Prime Minister Vereshchuk said.#Ukraine