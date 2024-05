Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky renvoie le chef de sa sécurité après l'annonce d'un complot russe contre lui

(NURPHOTO VIA AFP)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris un décret pour renvoyer le chef de sa sécurité, jeudi 9 mai, après l'annonce d'un complot russe contre lui. Ce décret a pour effet de démettre "Sergueï Leonidovich Rud de son poste de chef du Département de la protection de l'Etat de l'Ukraine". Il y a deux jours, les services de sécurité ukrainiens (SBU) avaient annoncé le démantèlement, quelques jours plus tôt, d'un "réseau d'agents" du FSB russe soupçonnés d'avoir préparé l'assassinat de Volodymyr Zelensky.

Selon le SBU, ces personnes, accusées de répondre aux ordres de Moscou, étaient "deux colonels" du service d'Etat ukrainien, chargés d'assurer la sécurité de hauts responsables d'Etat. Ces deux hauts gradés sont également soupçonnés d'avoir "transmis des informations confidentielles" à la Russie, et ils avaient été recrutés par le FSB avant le début de l'invasion de 2022, selon cette source. Les suspects sont accusés de "haute trahison" et de "préparatifs pour un attentat terroriste" et risquent la réclusion à perpétuité.

Le projet de recruter des militaires, selon les services de sécurité

Les deux hommes auraient notamment voulu recruter des militaires "proches" du service de sécurité du président Zelensky afin de le "prendre en otage et de le tuer", d'après le SBU. Les services de sécurité ont diffusé une vidéo, sur laquelle un homme au visage flouté raconte qu'il devait recommander au FSB une personne prête à "bloquer" le président, probablement au moment où celui-ci allait enregistrer son discours traditionnel du soir. L'un des membres de ce réseau supposé se serait procuré des drones et des explosifs, a affirmé le SBU.

Depuis le début de l'invasion russe, en février 2022, Kiev a déjà fait état de plusieurs tentatives d'assassinat visant le président Zelensky et attribuées à Moscou. La Russie a longtemps été réputée avoir des agents dans l'armée et l'appareil sécuritaire ukrainiens, même si la résistance de l'Ukraine à l'attaque russe et l'échec de l'offensive sur Kiev, au printemps 2022, ont montré les limites des services secrets de Moscou.