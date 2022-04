Guerre en Ukraine : le journal de bord d’Aléna, une adolescente de 15 ans

Aléna, 15 ans, raconte avec spontanéité son quotidien sous les bombes, dans un journal de bord étonnant. Quand la ville de Marioupol (Ukraine) est assiégée, elle décide de tenir un journal vidéo où se mêlent musique et bruits des tirs. "Aujourd’hui, on est le 10 mars je crois… Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de détonations. Hier, mes nerfs m’ont dit bye bye", raconte-t-elle dans une vidéo.



Le quotidien de l'adolescente, chamboulé par la guerre

L’adolescente raconte ses conditions de vie entre le froid et la neige que sa famille doit faire fondre pour boire. Aléna décrit aussi la violence avec ses mots d'enfant. Au fil des semaines, la jeune fille perd la notion du temps. Les bombes se rapprochent et soufflent son appartement. De plus en plus en danger, elle doit fuir avec sa famille. Aléna se trouve aujourd’hui au Luxembourg, mais reste marquée par la guerre. "Le moindre bruit me fait sursauter", avoue-t-elle. Elle prévoit de retourner à l’école et de continuer à filmer, afin de montrer son quotidien, chamboulé par la guerre.