Guerre en Ukraine : le gazier russe Gazprom cherche des prétextes pour ne plus livrer l'UE, selon la Commission

Le gaz russe peine toujours à arriver en Europe. Selon le géant gazier russe Gazprom, les livraisons sont réduites par Nord Stream 1 en raison d'une turbine défectueuse. Il affirme également que la restitution d'une turbine à la Russie est rendue "impossible" à cause des sanctions européennes. Des arguments balayés par la Commission européenne, vendredi 5 août. "Rien n'empêche la restitution et l'installation d'une turbine Siemens en Russie. Tout ce qui est dit sur la question est faux", a soutenu le porte-parole de l'exécutif européen Eric Mamer. D'après lui, Gazprom cherche "une excuse pour ne pas fournir du gaz à l'Union européenne".

Nord Stream 1, par lequel transite un tiers des achats européens de gaz russe, "ne fait pas l'objet de sanctions par l'UE", a rappelé Eric Mamer. Les Européens ont décrété l'arrêt de leurs achats de charbon et de pétrole à la Russie, mais les sanctions européennes ne concernent pas les achats de gaz. "Le gaz n'est pas sur la table et nous ne spéculerons pas sur un possible paquet de sanctions à venir ou non", a répondu Eric Mamer à l'AFP.

Gazprom et sa banque Gazprombank ne sont pas concernés par les six trains de sanctions imposées par l'UE à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. "Il y a du chantage de la part de la Russie en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie de l'Union européenne", a-t-il dénoncé.