Guerre en Ukraine : le dilemme des entreprises françaises installées en Russie

Certaines entreprises françaises, comme Leroy Merlin ou TotalEnergies, poursuivent leurs activités en Russie. Les critiques à leur égard se font de plus en plus vives, comme l'explique la journaliste Sandrine Feydel, présente sur le plateau du 12/13.

La poursuite des activités de certaines entreprises françaises en Russie n'est pas du goût de tous. "Un magasin Leroy Merlin a été détruit lors d'un bombardement dans un centre commercial dimanche soir à Kiev (Ukraine), faisant huit morts. Depuis, l’enseigne est très décriée sur les réseaux sociaux. Les salariés sur place ont lancé une pétition pour que le groupe arrête ses activités en Russie", explique la journaliste Sandrine Feydel, présente, mardi 22 mars, sur le plateau du 12/13. La Russie représente 18% de l’activité de l’enseigne.

TotalEnergies visée par une attaque

Le groupe Mulliez, qui possède Décathlon et Auchan, se retrouve sous le feu des critiques. Auchan, avec ses 231 magasins en Russie, emploie 30 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros. TotalEnergies est elle aussi visée pour ses activités en Russie. Lundi 21 mars, "des militants se sont introduits au siège de l’entreprise et ont projeté de la peinture noire à l’entrée", rapporte la journaliste. TotalEnergies détient 19,4% de Novatek, le premier producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié russe. Contactée, l'entreprise dit vouloir maintenir cette production.