Guerre en Ukraine : le chef de la diplomatie russe met en garde contre le risque "réel" d'une troisième guerre mondiale

Une phrase prononcée par Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lundi 25 avril au cours d'une interview, inquiète désormais le monde entier. "Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer", a-t-il menacé au sujet d'un risque nucléaire, qui déboucherait sur une troisième guerre mondiale.

Les soutiens à l'Ukraine se renforcent

Face à la Russie, les soutiens militaires à l'Ukraine se multiplient, et se renforcent. L'Allemagne a annoncé dans la matinée du mardi 26 avril vouloir livrer à Kiev (Ukraine) des chars antiaériens. Depuis le début du conflit, la plupart des livraisons d'armes ont été effectuées par les Américains : 5 milliards d'euros d'armement au total, auxquels d'ajoutent 100 millions d'euros pour la France, près de 120 millions pour l'Allemagne et plus de 200 millions de la part du Royaume-Uni.