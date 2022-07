Guerre en Ukraine : l’armée russe poursuit son avancée dans le Donbass

Les Russes se sont emparé de ​Lyssytchansk (Ukraine), dimanche 3 juillet, et ils veulent le montrer. Des images de la ville, soumis à un déluge de feu depuis des semaines, ont été tournées par la télévision russe. Une autre vidéo tend aussi à l’accréditer. Elle montre les supplétifs tchétchènes criant victoire devant les bâtiments de la ville. Le succès a été revendiqué par le chef de la région séparatiste de Lougansk.

Sloviansk et Kramatorsk comme prochaines cibles

Lentement mais sûrement, l’armée russe grignote les positions ukrainiennes dans le Donbass. Après Sevierodonetsk (Ukraine) et Lyssytchansk (Ukraine), les prochaines cibles sont les villes stratégiques de Sloviansk (Ukraine) et Kramatorsk (Ukraine). Dans ces deux villes, la pression s’accentue, et les bombardements se font plus intenses. À Sloviansk, dimanche 3 juillet, des tirs de roquette ont fait au moins six morts, dont un enfant.