Guerre en Ukraine : la stratégie de l’armée russe au fil des quarante jours de conflit

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a décidé de lancer l’opération russe en Ukraine, qui commence avec l’aviation et des bombardements. Des aéroports, des centres logistiques et des dépôts de carburants sont immédiatement touchés pour affaiblir l’armée ukrainienne. “Le 28 mars, on constate que l’armée russe n’a pas fait de réelle avancée”, explique la journaliste Sofia Dollé.

Se concentrer sur des territoires déjà conquis

Le 3 avril, autour de la capitale Kiev (Ukraine), il n’y a plus de soldats russes qui sont partis sur d'autres axes stratégiques. La Russie a perdu une partie du territoire conquis. Ce redéploiement pourrait permettre à l’armée russe de se concentrer sur des territoires déjà contrôlés, c’est-à-dire à l'est du pays mais surtout sur la côte orientale de l’Ukraine, avec toujours comme objectif Marioupol, ville martyre.