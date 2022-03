Guerre en Ukraine : la situation est-elle comparable au choc pétrolier de 1973 ?

Pourrait-on revivre les années 70, quand une guerre lointaine avait entraîné une incontrôlable flambée des prix ? "Ce n'est pas exagéré que de dire que cette crise énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973", a commenté Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, mercredi 9 mars.

Sobriété énergétique recommandée

En 1973, l'Opep augmentait les prix du pétrole, en réponse à la guerre du Kippour. Le cours s'était envolé de 300% en quatre mois, les mêmes proportions que le gaz aujourd'hui. À l'époque, toute l'énergie était devenue très chère, et les Français sommés de faire des économies. L'éclairage des vitrines n'était plus permis la nuit, et la télévision devait s'éteindre après 23 heures. Le 18 décembre 1973, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'Économie et des finances, annonçait le début du changement d'heure. Selon les experts, il faudra de nouveau, en 2022, passer par des économies d'énergie.