Guerre en Ukraine : la situation à Kiev, dans l’attente d’un assaut russe

À Kiev (Ukraine), il n'y a pas eu de combats jeudi 17 mars, dans la capitale. "Habituellement, de là où nous nous trouvons, nous entendons des détonations plus ou moins fortes selon qu’elles sont plus ou moins loin, et nous donnent des indications sur l’intensité du combat qui se déroule aux portes de la ville", rapporte la journaliste Agnès Vahramian en direct de Kiev. "Aujourd’hui, il n’y en a quasiment pas eu", poursuit-elle.



La situation n’a pas évolué depuis 24 heures

Néanmoins, l’armée ukrainienne a confirmé que des tirs de missile avaient été interceptés dans le ciel. "Nous savons aussi qu’un convoi de plusieurs autobus, qui devait évacuer des civils dans la banlieue nord, n’a pas pu franchir la ligne de front", précise Agnès Vahramian. Il semble donc que la situation militaire n’ait pas évolué depuis 24 heures.