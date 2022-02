Guerre en Ukraine : la Russie suspend les lancements depuis le cosmodrome de Kourou

La Russie suspend les lancements depuis le cosmodrome de Kourou en Guyane française, a annoncé l'Agence spatiale russe (Roscosmos), samedi 26 février. Il s'agit d'une réaction aux sanctions de l'Union européenne à l'encontre de Moscou, après l'invasion russe de l'Ukraine.

"En réaction aux sanctions de l'UE à l'encontre de nos entreprises, Roscosmos suspend sa coopération avec les partenaires européens dans l'organisation des lancements spatiaux depuis le cosmodrome de Kourou et rappelle son personnel technique (...) de Guyane française", a écrit Roscosmos dans un communiqué.

L'offensive lancée sur Terre par la Russie pour envahir l'Ukraine a des conséquences dans l'espace. Des ressortissants russes et américains cohabitent dans la Station spatiale internationale, dont le fonctionnement exige une coopération entre les deux pays. Le président américain Joe Biden a annoncé des sanctions contre la Russie en riposte à son offensive militaire en Ukraine. Celles-ci "vont détériorer leur industrie aérospatiale, dont leur programme spatial, et nuire à leur capacité de construire des vaisseaux", a-t-il déclaré. En réponse, le directeur de l'agence spatiale russe Dmitry Rogozin, habitué des déclarations tonitruantes et proche du Kremlin, a publié des tweets incendiaires, accusant les Etats-Unis de "chantage" et de vouloir "détruire la coopération" concernant l'ISS.