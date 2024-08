Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir mis en échec une tentative d'incursion ukrainienne

Le ministère russe de la Défense a fait état d'"une attaque" transfrontalière ukrainienne impliquant chars et véhicules blindés, mardi 6 août dans la région frontalière de Koursk. Les forces russes "repoussent" sur leur sol "les attaques et infligent des dommages par le feu à l'ennemi", a affirmé le ministère dans un communiqué sur Telegram.

Dans une courte vidéo publiée de même source et présentée comme ayant été tournée mardi lors de ces combats frontaliers, on voit depuis le ciel un char ukrainien être frappé par un projectile. L'armée russe a assuré que les membres du "groupe de sabotage se sont repliés sur le territoire ukrainien, où ils continuent d'essuyer des tirs". Selon le gouverneur régional Alexeï Smirnov, les combats se déroulent dans les districts russes de Soudjan et de Korenevski. "L'artillerie et l'aviation frappent l'ennemi" ukrainien, a-t-il assuré.

Plusieurs incursions menées par des combattants russes pro-Kiev

Les forces russes "échouent dans leur défense" de la région de Koursk, a assuré Andriï Kovalenko, un responsable du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, sans donner davantage de précisions. Le gouverneur régional a aussi rapporté mardi des "bombardements massifs" ukrainiens et des attaques de drones visant sa région, qui ont tué au moins trois civils et blessé 13 autres, dont quatre enfants.

Plusieurs incursions de combattants armés en Russie ont eu lieu depuis le début de l'attaque russe contre l'Ukraine en février 2022. A plusieurs reprises, celles-ci ont été revendiquées par des groupes se présentant comme composés de combattants russes pro-Kiev et classés comme "organisations terroristes" par Moscou.