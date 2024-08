Guerre en Ukraine : la Pologne achète près de 100 hélicoptères de combat américains pour 9 milliards d'euros

Un contrat "historique". La Pologne a signé un accord avec la société américaine Boeing pour l'achat de 96 hélicoptères de combat Apache, mardi 13 août. Objectif : renforcer l'armée polonaise qui est en pleine modernisation, accélérée par la guerre en Ukraine.

La valeur de cet achat "de 96 hélicoptères d'attaque et de combat ultramodernes, les AH-64E Apache" s'élève "à 10 milliards de dollars", soit 9,14 milliards d'euros, a déclaré le ministre de la Défense polonais, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lors d'une cérémonie officielle. "Ces 10 milliards de dollars sont une assurance pour notre pays, une assurance de notre liberté", a souligné Pawel Bejda, vice-ministre de la Défense. Ces appareils "renforcent la capacité de la Pologne et de l'Otan à faire face aux menaces actuelles et futures", a abondé l'ambassadeur américain à Varsovie, Mark Brzezinski.

Cette vente fera de la Pologne le plus grand utilisateur de ces appareils dans le monde après les Etats-Unis. Les Apaches serviront à remplacer les hélicoptères Mi-24 de conception soviétique. Outre la fourniture d'hélicoptères, l'accord comprend un volet logistique, qui prévoit la fourniture d'équipements de maintenance, un soutien technique et de formation, de munitions et de pièces de rechange.