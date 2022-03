Guerre en Ukraine : la gare de Lviv, théâtre des adieux déchirants des familles ukrainiennes

Un flot continu de passagers se rue sur les quais de la gare de Lviv (Ukraine), lundi 14 mars, à l'assaut des trains pour la Pologne. Parmi eux, des femmes, des enfants, mais aussi des hommes, venus embrasser une dernière fois leur famille. "C'est très dur", confie l'un d'eux, ému. Celles qui partent, comme ceux qui restent, ignorent tout de leur avenir.

30 000 à 40 000 personnes se croisent chaque jour dans la gare

Les maris restent à quai. Depuis le début de la guerre, la loi martiale interdit aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le pays. Un homme a eu droit à une dérogation pour accompagner sa femme handicapée, mais devra revenir ensuite. Dans les souterrains qui mènent aux quais, des centaines de femmes et d'enfants, arrivés le jour-même de l'est du pays, sont épuisés et s'impatientent. "On n'a pas peur des tanks. On a peur des bombes qui tombent du ciel", confie une Ukrainienne. Chaque jour, 30 000 à 40 000 personnes se croisent dans la gare de Lviv.