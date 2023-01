Guerre en Ukraine : la France promet à l'Ukraine de premiers chars de combat légers

Paris et Kiev doivent désormais discuter "très vite" des modalités de ces livraisons, tant sur les délais que sur le nombre de chars, selon le ministère français des Armées.

La France "amplifie" son aide militaire à l'Ukraine. L'Elysée a annoncé, mercredi 4 janvier, la livraison prochaine à Kiev de chars de combat légers de facture française. "C'est la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes", a expliqué la présidence française, à l'issue d'un coup de téléphone d'une heure entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky a affirmé avoir "remercié" son homologue français "pour la décision de transférer des chars de combat légers", évoquant également une "intensification du travail avec les partenaires" pour obtenir des livraisons similaires. Les alliés européens de l'Ukraine ont déjà livré des chars de conception soviétique, mais jamais encore de chars de facture occidentale, malgré les demandes répétées de Kiev.

L'Allemagne notamment rechigne à livrer des chars de combat Leopard-2. Paris n'a, pour l'heure, pas l'intention de fournir à Kiev ses chars lourds Leclerc de 56 tonnes, dotés d'un canon d'une portée de 4 000 mètres.

Des chars "anciens mais performants"

Les AMX-10 RC, dont la production a démarré dans les années 1980, sont des chars légers de près de 25 tonnes dotés de canons de 105 mm, montés sur roues et non sur chenilles. Ils sont donc "très mobiles", "certes anciens mais performants", assure un conseiller de la présidence française. L'armée de terre française, qui en possède près de 250, est en train de les remplacer progressivement par le blindé de reconnaissance et de combat de nouvelle génération Jaguar, de classe 25 tonnes.

Les ministres de la Défense français et ukrainien vont échanger "très vite pour définir les modalités" de ces livraisons, tant sur les délais que sur le nombre de chars, a précisé le ministère français des Armées.