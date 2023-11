Guerre en Ukraine : la Commission européenne propose d'interdire les importations de diamants venant de Russie

Cette proposition, qui constitue le douzième paquet de sanctions contre Moscou, doit désormais être discutée par les Etats membres.

La Commission européenne a proposé d'interdire les importations de diamants en provenance de Russie dans le cadre d'un nouveau paquet de sanctions liées à la guerre en Ukraine, selon le texte de sa proposition consulté mercredi 15 novembre par l'AFP. Ce texte, qui doit constituer le douzième paquet de sanctions contre Moscou, sera discuté dès vendredi par les Etats membres.

Moscou est accusé de financer une partie de la guerre en Ukraine grâce au commerce lucratif de diamants, qui représente un chiffre d'affaires d'environ quatre à cinq milliards de dollars par an. L'interdiction de l'UE concernera les diamants naturels ou synthétiques, et les bijoux, dès janvier 2024, et les diamants russes taillés dans d'autres pays à partir de septembre, selon cette proposition.

L'UE cherche aussi à améliorer l'efficacité des sanctions prises à l'encontre du pétrole russe, et la Commission propose d'étendre ces sanctions au GPL, le gaz de pétrole liquéfié, au butane et au propane, utilisés notamment pour le chauffage. Elle n'a toutefois pas repris à son compte une demande du Parlement européen, qui souhaitait également une interdiction totale des importations de GNL, le gaz naturel liquéfié, beaucoup plus répandu dans l'UE.