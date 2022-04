Guerre en Ukraine : l'usine Azovstal, la dernière poche de résistance de Marioupol

Marioupol (Ukraine), le port stratégique de la mer d'Azov, est assiégée depuis plus de 40 jours. Plus de 20 000 civils y seraient décédés.

C'est le dernier bastion de résistance dans le port de Marioupol (Ukraine) : l'usine Azovstal est la cible des bombes. Deux à trois mille soldats ukrainiens y seraient réfugiés dans des souterrains, sans ravitaillement depuis plusieurs semaines. Ils sont encerclés par des mercenaires tchétchènes et des séparatistes pro-russes. "[Les soldats ukrainiens] se déplacent là-bas, d'un bâtiment à l'autre. On les isole ensemble par ensemble. Et petit à petit, l'usine est en train d'être prise", affirme un de ces soldats séparatistes.

90% des maisons détruites

Les combats résonnent de jour comme de nuit dans les rues désertes de Marioupol. Ce siège mobilise les forces russes alors qu'une autre offensive se prépare dans le Donbass. Selon les autorités ukrainiennes, 20 000 personnes seraient mortes, et 90% des maisons seraient détruites. C'est là que des armes chimiques auraient été utilisées. Si l'usine tombe, Marioupol chute avec elle.