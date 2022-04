Guerre en Ukraine : l'offensive russe se prépare dans la ville stratégique de Marioupol

Le journaliste Luc Lacroix, envoyé spécial à Donetsk (Ukraine), revient sur la situation dans la ville stratégique de Marioupol (Ukraine), lundi 18 avril. Le journaliste commence par expliquer qu'il a vu, dans la journée du dimanche 17 avril, "tout autour de la ville, des batteries de missiles (...), et des chars qui pilonnent la dernière poche de résistance ukrainienne : l'usine d'Azovstal. Et puis, quand on s'en rapproche, c'est un véritable déluge de feu".

Un tiers du Donbass toujours aux mains des Ukrainiens

"Cette bataille de Marioupol mobilise encore les forces russes et séparatistes. Elle les empêche de diriger toute leur puissance de feu plus au Nord, toujours dans le Donbass, là où ils veulent mener leur grande offensive. Pour vous donner un ordre d'idée, avant le 24 février, les séparatistes contrôlaient à peu près un tiers du Donbass. Désormais, avec les Russes, c'est à peu près un tiers de plus, mais un tiers est toujours aux mains des Ukrainiens", conclut le journaliste.