Guerre en Ukraine : l'ensemble du pays touché par une vague massive de frappes russes

Dans la matinée du jeudi 9 mars, une vague massive de frappes russes a touché l'Ukraine, notamment les villes de Kharkiv et Odessa. La journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale en direct de Kramatorsk, fait le point sur la situation.

L'Ukraine a été touchée par des frappes russes dans la matinée du jeudi 9 mars, notamment les villes de Kharkiv et Odessa. "C'est une attaque massive par le nombre de villes touchées", indique la journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale en direct de Kramatorsk. Des villes moyennes comme Vinnytsia ou Jytomyr ont également été touchées.

Les installations énergétiques ciblées

"Ce sont encore une fois les installations énergétiques qui ont été la cible des Russes. La situation la plus critique est à Zaporijia. La plus grande centrale nucléaire d'Europe fonctionne ce matin sur des générateurs. Le seul lien qui la relie encore à l'Ukraine, qu'elle alimente en électricité, a été endommagé par des tirs de missiles. On dénombre, à l'heure où je vous parle, quatre morts dans la région de Lviv et deux blessés à Kiev", poursuit Agnès Vahramian. "Il n'y avait pas eu d'attaque aussi massive en Ukraine depuis un mois", conclut la journaliste.