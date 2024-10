Guerre en Ukraine : l'armée russe revendique la prise d'une nouvelle localité près de Pokrovsk

L'armée russe assure continuer à gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine, notamment autour de la ville clé de Pokrovsk. Dans un communiqué publié mardi 1er octobre, elle a annoncé s'être emparée de Krouty Iar, une localité située à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville cet important nœud logistique des troupes ukrainiennes.

Le ministère russe de la Défense a également revendiqué mardi la conquête de la localité de Vychnévé, dans la région de Kharkiv (nord-est), mais sans en préciser la localisation alors que plusieurs villages portent ce nom dans cette région.

L'armée russe s'approche de la ville de Toretsk

Dans la région de Donetsk, les troupes de Moscou se rapprochent aussi dangereusement de la cité de Toretsk. Lundi, elles ont ainsi affirmé avoir conquis une petite localité située à moins de cinq kilomètres au sud de Toretsk.

L'armée de Kiev, en difficulté dans l'est face aux forces du Kremlin, plus nombreuses et mieux équipées, a lancé le 6 août une attaque dans la région russe de Koursk, s'emparant de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Elle espérait contraindre Moscou à redéployer ses troupes qui sont dans la région de Donetsk et ainsi freiner leurs avancées, mais les soldats russes continuent de progresser.