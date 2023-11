Guerre en Ukraine : Kiev revendique un succès face aux Russes sur le Dniepr, après des mois de contre-offensive

"Les troupes de marine ukrainiennes (...) ont réussi à prendre pied sur plusieurs têtes de ponts", a assuré le commandement de l'armée ukrainienne.

Temps de lecture : 2 min

L'Ukraine a revendiqué vendredi 17 mai la conquête de positions sur la rive du Dniepr occupée par les Russes, dans le sud du pays, un premier succès en vue d'opérations plus importantes après des mois d'une contre-offensive décevante pour Kiev. Les forces ukrainiennes "ont mené une série d'actions réussies sur la rive gauche du fleuve Dniepr" dans la région de Kherson, dans le sud du pays, a annoncé sur Facebook le commandement de l'infanterie de marine.

"Les troupes de marine ukrainiennes, en coopération avec d'autres unités des forces de défense, ont réussi à prendre pied sur plusieurs têtes de ponts" dans cette zone, a assuré leur commandement, faisant état de "lourdes pertes" chez l'ennemi. Il s'agit du premier succès revendiqué par les Ukrainiens pour leur contre-offensive depuis la prise du village du Robotyné en août, dans la région méridionale de Zaporijjia.

Un "enfer de feu"

Kiev espérait que cette reconquête allait lui permettre de percer les lignes russes et libérer les zones occupées, mais l'armée ukrainienne n'y est pas parvenue, face à la puissance de feu des défenses russes. La prise de positions sur la rive gauche du Dniepr doit permettre un assaut plus important vers le sud. Mais pour cela, l'Ukraine doit réussir à déployer en nombre des hommes, des véhicules et des équipements dans une zone difficile d'accès, sablonneuse et marécageuse.

Jusqu'ici, le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak, avait seulement indiqué, mardi, que des forces ukrainiennes avaient "pris pied sur la rive gauche du Dniepr", sans plus de précisions. L'Ukraine garde le secret sur l'ampleur des opérations en cours, ses succès et ses pertes. Le Kremlin et le ministère russe de la Défense refusent de s'exprimer sur le sujet.

En revanche, mercredi, le dirigeant de la partie occupée de la région de Kherson, Vladimir Saldo, avait admis que plusieurs dizaines ou centaines de soldats ukrainiens avaient réussi à ancrer des positions sur la rive gauche du Dniepr, en particulier aux abords du village de Krynky. Il avait minimisé l'importance de cette avancée, affirmant que des renforts russes avaient été déployés et que les forces ukrainiennes subissaient un "enfer de feu". Dans cette zone du sud de l'Ukraine, le Dniepr fait office de ligne de front depuis que l'armée russe s'est retirée de la ville de Kherson, sur la rive droite, en novembre 2022.