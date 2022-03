Guerre en Ukraine : Kiev lance un site pour acheminer des bitcoins vers la banque centrale ukrainienne

L'initiative est intitulée "Aid for Ukraine". Le gouvernement ukrainien a lancé, lundi 14 mars, un site en partenariat avec les plateformes de cryptomonnaies FTX et Everstake afin d'acheminer vers la banque centrale ukrainienne les bitcoins et autres monnaies virtuelles levés pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe.

L'argent servira à soutenir les troupes militaires ainsi que les civils "ayant cruellement besoin d'aide humanitaire", soulignent les membres du partenariat dans un communiqué.

Les internautes peuvent à l'heure actuelle faire des dons dans 10 cryptomonnaies, dont le bitcoin mais aussi l'ether, le tether ou le dogecoin. Le site précise qu'un peu plus de 49 millions de dollars (44 616 460 euros) ont été levés depuis le début du conflit et affiche un objectif de 200 millions de dollars (182 108 000 euros).

"Un rôle significatif dans la défense de l'Ukraine"

"Les cryptomonnaies jouent un rôle significatif dans la défense de l'Ukraine", a déclaré Oleksandre Borniakov, le vice-ministre ukrainien de la Transformation Numérique, cité dans un communiqué. "Les actifs en cryptomonnaies se sont révélés être d'une aide extrêmement précieuse pour faciliter les flux de financement vers les citoyens et les soldats ukrainiens et pour sensibiliser et susciter l'intérêt de l'opinion publique mondiale", a-t-il ajouté.

Grâce à Everstake, l'un des principaux acteurs de l'industrie des cryptoactifs en Ukraine, les donateurs qui le souhaitent peuvent faire des donations dans d'autres cryptomonnaies que celles listées sur le site. L'ajout de jetons non-fongibles (NFT), ces certificats d'authenticité d'un objet numérique, est également prévu.

De son côté la plateforme d'échange FTX, basée aux Bahamas et fondée par le milliardaire américain Sam Bankman-Fried, s'engage à convertir les fonds en dollars et à les acheminer vers la Banque nationale d'Ukraine.