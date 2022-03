Guerre en Ukraine : Kiev craint un assaut imminent de l'armée russe

L'étau se resserre. Assiégée au nord, à l'ouest et désormais à l'est, Kiev (Ukraine) pourrait bientôt se retrouver encerclée par les forces russes. Sur des images, on peut voir une colonne de chars se diriger vers la capitale ukrainienne, dont le siège semble imminent. L'armée ukrainienne a bombardé ces chars et en a détruit certains.

Des bombardements incessants

La région de Brovary, à l'est de Kiev, résiste encore, mais les Russes ne sont plus qu'à 40 km de la capitale ukrainienne. Dans un village tout proche de Velyka Dymerka, les civils subissent des bombardements incessants. "Nous avons été frappés cinq fois ici, une fois sur le toit aussi", déplore un habitant. De l'autre côté de Kiev, à Irpin, les civils ont profité d'une accalmie pour évacuer. "On vient de passer 14 jours dans la cave, sans lumière, ni eau, ni chauffage, mais on reviendra, c'est sûr", témoigne une habitante.