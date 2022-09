Guerre en Ukraine : Kiev aurait libéré une vingtaine de villages à l’est

C. Vérove, A. Hanquet, B. Girodon, D. Aysun

L’armée ukrainienne hisse des drapeaux jaune et bleu en symbole de reconquête. Des soldats regardent les images avec fierté. Ils viennent de reprendre le contrôle du village de Balaklia, à l’est de l’Ukraine. Grâce à un redéploiement surprise, l’armée ukrainienne affirme avoir reconquis 3 000 km² de terrain depuis début septembre.



La ville d'Izioum reconquise

Une situation inédite, alors que le front était figé depuis des mois, selon un expert militaire. "On a une véritable contre-offensive, avec une véritable percée ukrainienne dans le dispositif russe. Ce qui ne veut pas dire évidemment que cette contre-offensive constitue le tournant de la guerre, mais on a quelque chose de nouveau", explique-t-il. La ville d’Izioum (Ukraine) vient également d’être reprise. Des habitants sont soulagés. "Hier matin, il y avait des Russes et ce matin des Ukrainiens", rapporte un homme.