Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir identifié un de ses soldats dans une vidéo d'exécution et réclame une enquête

Une vidéo amateur circulant sur les réseaux sociaux depuis lundi 6 mars montre ce qui semble être un soldat debout dans une tranchée en train de fumer une cigarette et abattu avec une arme automatique après avoir dit "Gloire à l'Ukraine".

Une vidéo "horrible", preuve d'un "crime de guerre" commis par les troupes russes. L'armée ukrainienne a affirmé, mardi 7 mars, avoir identifié un de ses soldats qui, prisonnier, semble avoir été tué par des rafales de balles après avoir déclaré "gloire à l'Ukraine", dans une exécution filmée devenue virale. "Selon les données préliminaires, le défunt est le militaire de la 30e brigade mécanisée Tymofiï Mykolaïovytch Chadoura", qui a participé aux combats près de Bakhmout (est) et était considéré comme porté disparu depuis le 3 février, a indiqué l'armée de terre ukrainienne sur Telegram.

L'armée fait référence à une vidéo amateur, qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux depuis lundi 6 mars, montrant ce qui semble être un soldat debout dans une tranchée en train de fumer une cigarette et abattu avec une arme automatique après avoir dit "Gloire à l'Ukraine". L'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante où et quand les images ont été filmées, ni si elles montraient, comme l'affirment les responsables ukrainiens et les utilisateurs des médias sociaux, un prisonnier de guerre ukrainien.

Lundi 6 février, Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a réclamé une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) après la diffusion de cette vidéo. "Horrible vidéo d'un prisonnier de guerre ukrainien désarmé exécuté par les forces russes pour avoir simplement dit 'Gloire à l'Ukraine'. Une autre preuve que cette guerre est génocidaire", a-t-il commenté sur Twitter. "Il est impératif que [le procureur de la Cour Pénale Internationale] Karim Khan lance une enquête immédiate sur ce crime de guerre odieux, a-t-il ajouté, les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice". Ces images ont également été évoquées par le président Volodymyr Zelensky dans son discours vidéo du soir, lundi, dans lequel il a promis de "trouver les assassins".